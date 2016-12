米金融・債券市場＝利回り2週間ぶり高水準、ＥＣＢが資産購入縮小を計画との報道受け

[ニューヨーク 4日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時59分 96*21.50 2.4068% 前営業日終値 98*05.00 2.3360% 10年債(指標銘柄) 15時58分 98*10.50 1.6847% 前営業日終値 98*28.00 1.6240% 5年債(指標銘柄) 15時59分 99*16.25 1.2271% 前営業日終値 99*23.00 1.1830% 2年債(指標銘柄) 15時52分 99*27.25 0.8255% 前営業日終値 99*28.75 0.8020% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 166*14.00 168*02.00 Tノート先物12月限 130*16.00 130*30.50 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。欧州中央銀行(ECB)が資産買い入れプ ログラムの縮小を計画しているとのブルームバーグの報道を受け、指標10年債利回りは 約2週間ぶりの高水準をつけた。 投資家の間では、成長やインフレ率押し上げに向けた中銀の取り組みの効果に対する 懐疑的な見方が高まると同時に、資産購入策によってバブルや市場ファンダメンタルズの 歪みを招くとの懸念が強まっている。 CIBCの米債取引主任、トム・トゥッチ氏は「ここ1カ月半ほどの市場の動向は、 中銀の政策余地が尽きつつあり、政策が効果を発揮してないため、他の方策が必要とされ る状況を反映している。その方策が何であるかが注目される」と語った。 終盤の取引で、10年債 は15/32安、利回りは9月21日以来の高 水準となる1.68%をつけた。 7日発表の9月の米雇用統計と14日に行われるイエレン米連邦準備理事会(FRB )議長の講演が今後の焦点となる。 ロイターが実施したエコノミスト調査では、非農業部門雇用者数が17万5000人 増となることが見込まれている。また、予想を下回った8月の雇用者数の伸び(15万1 000人増)が上方修正されるかも注目される。 イエレン議長の講演では、利上げが差し迫っているとのシグナルを発するかどうかに 注目が集まる。 CMEグループのフェドウォッチによると、FRBが11月に利上げに踏み切る確率 は13%、12月は63%となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 (-0.50)