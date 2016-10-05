アジア通貨動向（5日）＝ウォン・ペソ・リンギが下落

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［ ５日 ロイター］ - ０１１０ＧＭＴ（日本時間午前１０時１０分）現在のアジ ア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。なお、中国市場は休場。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.80 102.90 +0.10 Sing dlr 1.3701 1.3702 +0.01 Taiwan dlr 31.365 31.347 -0.06 Korean won 1112.18 1107.80 -0.39 Baht 34.68 34.68 +0.00 Peso 48.360 48.245 -0.24 Rupiah 12990 12980 -0.08 Rupee 66.46 66.46 0.00 Ringgit 4.1350 4.1250 -0.24 *Yuan 6.6745 6.6745 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.80 120.30 +17.02 Sing dlr 1.3701 1.4177 +3.47 Taiwan dlr 31.365 33.066 +5.42 Korean won 1112.18 1172.50 +5.42 Baht 34.68 36.00 +3.81 Peso 48.36 47.06 -2.69 Rupiah 12990 13785 +6.12 Rupee 66.46 66.15 -0.47 Ringgit 4.1350 4.2935 +3.83 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71
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