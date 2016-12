UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝下落、米利上げ観測などで

(情報を更新しました) シンガポール 5日 ロイター] - 大半のアジア新興国の通貨と債券は下落してい る。米リッチモンド地区連銀のラッカー総裁が利上げを行う強い根拠が存在するとの認識 を示したことや、 欧州中央銀行(ECB)が量的緩和(QE)措置を終了させる前に債 券買い入れプログラムを緩やかに縮小させていく可能性があるとの報道が背景。 韓国ウォン は、9月21日以来の安値となる1ドル=1117.0ウォン で取引を開始。その後はドルの下落を受けて持ち直している。 9月の韓国消費者物価指数(CPI)が予想を上回ったことを背景に、海外勢による 株式と債券の売りが見られる。 フィリピンペソ は7年ぶり安値付近で推移。一時1ドル=48.38ペソ と0.3%下落し、9月30日につけた2009年9月以来の安値である48.50ペソ に近づいた。 マレーシアリンギ とタイバーツ も下落している。 ECBが資産買い入れプログラムの縮小を計画しているとのブルームバーグの報道を 受け、米国債利回りは約2週間ぶりの水準に上昇した。 こうしたテーパリングは、アジア新興国市場でより高いリターンを求める投資家の意 欲を後退させる可能性がある。 シティ・リサーチはノートで、割安な流動性の持続性に対する懸念は「イールドカー ブだけでなく、割安な流動性に裏付けられた資産クラスすべてのリスクプレミアムの上昇 につながる」と指摘。「アジア新興国でポジション調整などで最も影響を受けるのは、イ ンドネシアの債券、韓国とタイの金利、そして為替ではインドネシアルピア、台湾ドル、 韓国ウォンとみられる」との考えを示した。 0300GMT(日本時間午後0時00分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお、中国市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.88 102.90 +0.02 Sing dlr 1.3709 1.3702 -0.05 Taiwan dlr 31.385 31.347 -0.12 Korean won 1113.30 1107.80 -0.49 Baht 34.78 34.68 -0.29 Peso 48.360 48.245 -0.24 Rupiah 12997 12980 -0.13 Rupee 66.46 66.46 0.00 Ringgit 4.1400 4.1250 -0.36 *Yuan 6.6745 6.6745 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.88 120.30 +16.93 Sing dlr 1.3709 1.4177 +3.41 Taiwan dlr 31.385 33.066 +5.36 Korean won 1113.30 1172.50 +5.32 Baht 34.78 36.00 +3.51 Peso 48.36 47.06 -2.69 Rupiah 12997 13785 +6.06 Rupee 66.46 66.15 -0.47 Ringgit 4.1400 4.2935 +3.71 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71