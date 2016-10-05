TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（6日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース
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◆企業関連ニュース > Ｗファーゴの利益予想引き下げ相次ぐ、ゴールドマン含め9行に > フォード会長がトランプ氏と会談、「とても思慮深い人物」 > マクドナルドの米従業員、セクハラ被害で行政不服申し立て > グーグル自動運転車、試験走行距離200万マイル突破 開発進む > テバ、アラガンの英後発医薬品部門をインド企業に売却 > サムスン電子は分社化すべき、物言う投資家のエリオットが要求 > アップルが4年連続で1位、トヨタ5位に 世界企業ブランド価値 > BUZZ-外株：米セールスフォースが8カ月ぶり安値、ツイッター買収に懸念の声 > 米コンステレーション、6─8月期は16.6％増収 ビール販売好調 > イーライリリー、独ベーリンガーの米ペットワクチン事業買収 8.9億ドル > 米モンサント、6─8月期調整後損益が予想外の黒字 コスト削減効果 > BUZZ-外株：米エンデュランス上昇、ＳＯＭＰＯの買収合意受け > BUZZ-外株：ツイッター上昇、身売りに向けた入札手続き報道受け
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