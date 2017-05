UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝米雇用統計控えて上げ幅縮小、ウォン小幅高

(内容を追加しました。) [シンガポール 6日 ロイター] - 大半のアジア新興国通貨は 上げ幅を縮小。市場関係者は7日発表される米雇用統計で利上げの手掛 かりが示されるかどうかを待ちつつ、一部資金を引き揚げている。 一方、韓国ウォン はやや上昇。輸出業者の決済需要に支 えられた。 一部の米連邦準備理事会(FRB)当局者がすでに金融引き締めを 支持する考えを示す中、雇用統計で米経済に対する楽観的な見方が強ま れば、FRBによる12月の利上げが正当化される可能性がある。 また、投資家は、欧州中央銀行(ECB)が緩和縮小を行う場合に 、アジアの通貨および債券市場を支えてきた世界の流動性が低下する可 能性を警戒しつつある。 OCBC銀行の外為ストラテジスト、エマニュエル・ング氏は「原 油価格が実質的に50ドル台を回復し、世界的なスタグフレーション/ デフレの懸念がやや和らぐ中で、主要中銀の緩和縮小に関する示唆は米 ドル高の流れに逆行するものであり、結果として目先のボラティリティ ー上昇につながっている」と指摘した。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。なお中国市場は今週休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.44 103.50 +0.06 Sing dlr 1.3702 1.3702 +0.00 Taiwan dlr 31.374 31.371 -0.01 Korean won 1110.77 1113.70 +0.26 Baht 34.81 34.81 +0.01 Peso 48.240 48.285 +0.09 Rupiah 12987 12995 +0.06 Rupee 66.59 66.50 -0.14 Ringgit 4.1310 4.1350 +0.10 *Yuan 6.6745 6.6745 0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.44 120.30 +16.30 Sing dlr 1.3702 1.4177 +3.47 Taiwan dlr 31.374 33.066 +5.39 Korean won 1110.77 1172.50 +5.56 Baht 34.81 36.00 +3.43 Peso 48.24 47.06 -2.45 Rupiah 12987 13785 +6.14 Rupee 66.59 66.15 -0.66 Ringgit 4.1310 4.2935 +3.93 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71