7日の国内・海外経済指標と行事予定

(１０月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0845 ＴＰＰに関する主要閣僚会議 0850 ９月外貨準備高 0900 ８月毎月勤労統計 0920 閣議、閣議後会見 1030 ５年利付国債（１０月債）の発行予定額等 1400 ８月消費活動指数（日銀） 1400 ８月景気動向指数 決算：高島屋（３─８月期） 新規上場 キャピタル・アセット・プランニング がジャスダックに（公開価 格2000円） 東証１部指定 阿波製紙 東証２部から 市場変更 ＢＥＥＮＯＳ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月６日（木） 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Aug 11:30 米：企業人員削減数（チャレンジャー社） Sep 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 06~07Oct 中国：外貨準備（中国人民銀行） Sep ◇イベント 12:30 ルー米財務長官がピーターソン国際経済研究所で講演 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（ワシントン） ＥＣＢ理事会議事要旨 ◇休場 中国 １０月７日（金） 04:00 マレーシア：貿易収支 Aug 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Aug 06:45 仏：貿易収支（税関） Aug 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:00 台湾：貿易収支 Sep 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Aug 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Aug 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Sep 12:30 米：雇用統計（労働省） Sep 14:00 米：卸売在庫（商務省） Aug 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Aug ◇イベント 14:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論（経済・規 制）に参加 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Fed Communications" 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論 （米経済見通し）に参加 20:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論（ブロックチ ェーン技術）に参加 ＩＭＦ・世銀年次総会（９日まで） 国際通貨金融委員会（８日まで） ◇決算予定 サムスン電子第３・四半期業績見通し ◇休場 中国