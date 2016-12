UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、米雇用統計堅調との観測で

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*21.00 2.4561% 前営業日終値 96*02.00 2.4360% 10年債(指標銘柄) 17時03分 97*27.00 1.7389% 前営業日終値 98*01.50 1.7160% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*08.00 1.2809% 前営業日終値 99*11.75 1.2560% 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*25.50 0.8536% 前営業日終値 99*26.00 0.8460% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 165*02.00 165*23.00 Tノート先物12月限 129*30.50 130*07.00 米金融・債券市場では9月の米雇用統計発表を翌日に控え、国債利回りが約3週間ぶ りの高水準に上昇した。 終盤の取引で10年債 利回りは1.74%と、前日終盤の1.72%か ら上昇して推移している。 9月の雇用統計がアナリスト予想を上回るのではないかとの予想に加え、連邦準備理 事会(FRB)のイエレン議長が14日に予定している講演で利上げをめぐり何らかの示 唆を行うのではないかとの観測が出ていることで、一部市場参加者の間で国債を手放す動 きが見られた。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディ・ゴールドバーグ氏は 「雇用統計発表を控え市場では楽観的な心理が広がっており、それにより大幅な売りが見 られた」としている。 労働省がこの日に発表した10月1日までの週の新規失業保険週間申請件数(季節調 整済み)は、前週比5000件減の24万9000件と、予想の25万7000件を下回 った。 ロイターが実施したエコノミスト調査によると、9月の雇用統計では非農業部門雇用 者数が17万5000人増が予想されている。このほか、予想を下回った8月の雇用者数 の伸び(15万1000人増)が上方修正されるかどうかも注目されている。 14日のイエレン議長の講演は11月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ が決定されるのかを探る最後の機会となる可能性があることから市場は注目。11月のF OMCは同月8日に行われる米大統領選挙の直前にあたるため、政策変更は見送られると の見方が優勢となっているが、CMEグループのフェドウォッチによると11月利上げの 確率は16%と、週初の11%から上昇している。12月利上げの確率は64%。 この日は欧州中央銀行(ECB)が公表した9月7─8日の理事会の議事要旨で、理 事会がユーロ圏経済は引き続き金融面の支援が必要だとの認識で一致していたことが分か ったことを受け、朝方の取引で米国債価格が上向く場面もあった。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 16.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -15.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -54.25 (-0.25)