11日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 ８月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1400 ９月景気ウオッチャー調査 1530 経団連会長会見 決算：ユニー・ファミリーマートホールディングス 東証１部指定 ティーライフ 東証２部から ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０月７日（金） 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Aug 06:45 仏：貿易収支（税関） Aug 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Aug 08:00 台湾：貿易収支 Sep 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Aug 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Aug 12:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Sep 12:30 米：雇用統計（労働省） Sep 14:00 米：卸売在庫（商務省） Aug 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Aug ◇イベント 14:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論に参加 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Fed Communications" 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論 （米経済見通し）に参加 20:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論に参加 ＩＭＦ・世銀年次総会（９日まで）、国際通貨金融委員会（８日まで） ◇決算予定 サムスン電子第３・四半期業績見通し ◇休場 中国 １０月８日（土） 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） １０月９日（日） 米大統領候補の第２回テレビ討論会（ミズーリ州セントルイス） １０月１０日（月） 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Aug 08:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Oct 12:00 インド：鉱工業生産 Aug 10~15Oct 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） Sep 10~15Oct 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） Sep 10~20Oct 中国：対中国海外直接投資（商務省） Sep 10~14Oct 02:00 インドネシア：自動二輪車販売 Sep 10~14Oct 02:00 インドネシア：自動車販売 Sep ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 米国［コロンブスデー、株式市場は通常通り］、香港 １０月１１日（火） 00:30 豪：ＮＡＢ企業景況感指数 Sep 02:00 インドネシア：小売売上高 Aug 07:30 スウェーデン：ＣＰＩ Sep 09:00 独：景気期待指数（ＺＥＷ） Oct 10:00 米：中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） Sep 12:00 ポーランド：ＣＰＩ Sep 12:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e ◇イベント 02:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、現在の経済情勢と金融政策について講演 ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 アルコア ◇休場 インド