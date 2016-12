UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝週間で下落、シンガポールドルは3カ月半ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 7日 ロイター] - アジア通貨市場では、この日夜に米雇用統計 の発表を控えた慎重姿勢の中、大半の新興国通貨が下落。債券市場からの資金流出を懸念 して、週間でも下落となる見通し。 ポンドが対米ドルで売られ、31年ぶり安値を付けているのを受けて、アジア通貨も 米ドルに対して軟調に推移している。 シンガポールドル は対米ドルで3カ月半ぶり安値近辺。週間では0.8%安 となっている。シンガポール金融管理局(中銀)は14日に、半期に1回の金融政策見直 しを発表する予定で、据え置きが見込まれている。 ウォン とマレーシアリンギ は2週間超ぶり安値。ウォンは今週、 1.3%下落した。 タイバーツ は今週0.6%下落。 マレーシアリンギ は同0.4%安。原油価格の上昇や8月の輸出増加などの 支援材料はあったものの、国債価格の下落が嫌気された。 台湾ドル は0.3%安。インドルピー は0.2%安。 半面、インドネシアルピア は0.4%高。海外投資家の買いで、債券利回り が上昇した。 フィリピンペソ も今週0.3%上昇した。 市場参加者の間では、この後発表される9月の米雇用統計の内容を見極めたいとの思 惑が強い。米新規失業保険申請件数の4週移動平均はほぼ43年ぶりの低水準となってお り、すでに経済の力強さが示されている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「雇用統計 が米経済の強さを確認する内容となった場合、米連邦準備理事会(FRB)は利上げを行 うしかなくなり、アジア通貨は売られるだろう」との意見を提示した。 0530GMT(日本時間午後2時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。なお中国市場は本日まで休場で、10日から再開する。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 103.84 103.96 +0.12 Sing dlr 1.3736 1.3724 -0.09 Taiwan dlr 31.465 31.403 -0.20 Korean won 1116.20 1112.20 -0.36 Baht 34.89 34.84 -0.15 Peso 48.370 48.285 -0.18 Rupiah 12990 12986 -0.03 Rupee 66.78 66.69 -0.14 Ringgit 4.1500 4.1400 -0.24 *Yuan 6.6745 6.6745 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 103.84 120.30 +15.85 Sing dlr 1.3736 1.4177 +3.21 Taiwan dlr 31.465 33.066 +5.09 Korean won 1116.20 1172.50 +5.04 Baht 34.89 36.00 +3.17 Peso 48.37 47.06 -2.71 Rupiah 12990 13785 +6.12 Rupee 66.78 66.15 -0.95 Ringgit 4.1500 4.2935 +3.46 Yuan 6.6745 6.4936 -2.71 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。