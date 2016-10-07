海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 07 October, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント 14:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論（経済・規制）に参加 16:45 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 "Fed Communications" 19:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論（米経済見通し） に参加 20:00 ブレイナード米ＦＲＢ理事が国際金融協会（ＩＩＦ）会合の討論（ブロックチェーン技術）に参 加 ＩＭＦ・世銀年次総会（９日まで） 国際通貨金融委員会（８日まで） ◇決算予定 サムスン電子第３・四半期業績見通し ◇休場 中国 Saturday, 8 October, 2016---------------------------------------- 世銀・ＩＭＦ合同開発委員会（ワシントン） Sunday, 9 October, 2016---------------------------------------- 米大統領候補の第２回テレビ討論会（ミズーリ州セントルイス） Monday, 10 October, 2016---------------------------------------- ●海外● ◇イベント ユーロ圏財務相会合 ◇休場 米国［コロンブスデー、株式市場は通常通り］、香港 Tuesday, 11 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（９月中：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1500 ユニー・ファミリーマートホールディングス 決算 - 佐古副社長／中山副社長が出席 ユニーとファミリーマートの事業計画を発表。ホールディングスの計画は、後日発表。 ●海外● ◇イベント 02:00 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、現在の経済情勢と金融政策について講演（シドニー） ＥＵ財務相理事会 ◇決算予定 アルコア ◇休場 インド Wednesday, 12 October, 2016---------------------------------------- 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 1500 日本：９月日本工作機械受注 1500 ローソン 決算 - 玉塚会長などが出席 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 12:00 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会参加 13:40 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演"The Payments System" 17:00 米財務省３年債入札 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 ９月２０─２１日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇休場 インド Thursday, 13 October, 2016---------------------------------------- 0850 日本：９月貸出・預金動向（日銀） 1000 上半期 ビール類課税出荷数量 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 日本：生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1500 ファーストリテイリング １６年８月期決算 - １５：３０_柳井社長兼会長の会見 1600 総務省、モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合（第1回） ●海外● ◇イベント 16:15 ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演 17:00 米財務省３０年債入札 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Friday, 14 October, 2016---------------------------------------- 0000 総務省、モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合（第1回） 0850 日本：９月マネーストック（日銀） 0850 日本：９月企業物価指数（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1500 日本：９月投信概況 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外● ◇イベント 00:00 シンガポール金融管理局（中銀）金融政策見直し 01:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加 12:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が会合であいさつ イエレン米ＦＲＢ議長、ボストン地区連銀主催の会合で講演 "The Elusive "Great" Recovery: Causes and Implications for Future Business Cycle Dynamics" ◇決算予定 ＪＰモルガン・チェース シティグループ Monday, 17 October, 2016---------------------------------------- All Day 日本：日銀支店長会議 1300 日本：9月マンション発売（不動産経済研究所） Wednesday, 19 October, 2016 1600 日本：9月訪日外国人数（日本政府観光局） ●海外● ◇イベント 12:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 米大統領選：第３回大統領候補テレビ討論会 Thursday, 20 October, 2016---------------------------------------- 1400 日本：９月粗鋼生産速報（鉄連） ●海外● ◇イベント 15:00 米財務省２年・５年・７年・変動利付２年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札 Friday, 21 October, 2016---------------------------------------- 1535 日本：黒田日銀総裁あいさつ（全国信用組合大会） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here