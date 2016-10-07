アジア株式市場サマリー（7日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 2053.80 -11.50 -0.56 2065.95 2067.49 2051.60 前営業日終値 2065.30 台湾 加権指数 9265.81 -18.50 -0.20 9289.66 9289.95 9249.06 前営業日終値 9284.31 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5467.400 -15.631 -0.29 5483.000 5493.100 5457.200 指数 前営業日終値 5483.031
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