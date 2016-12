米金融・債券市場＝横ばい、雇用統計受け12月利上げ観測根強い

[ニューヨーク 7日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*21.50 2.4554% 前営業日終値 95*19.50 2.4580% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.50 1.7234% 前営業日終値 97*26.00 1.7420% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.25 1.2600% 前営業日終値 99*08.00 1.2810% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.50 0.8382% 前営業日終値 99*25.50 0.8540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 164*29.00 165*02.00 Tノート先物12月限 130*02.00 129*30.50 米金融・債券市場では国債価格がほぼ変わらず。9月の米雇用統計は雇用者数の伸び が予想外に鈍化したものの、8月分が上方修正されたことから、市場では引き続き12月 利上げの可能性が意識された。 9月の非農業部門の雇用者数の伸びは15万6000人と、8月の16万7000人 (改定後)から鈍化、市場予想の17万5000人も下回った。就業者数の伸びが鈍化す るのは3カ月連続。失業率は5.0%にやや上昇した。 キャンター・フィッツジェラルド(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジャステ ィン・レデラー氏は「9月の数字は多少低めだったものの、前回修正分と合わせるとほぼ 予想通りだった」と述べた。 終盤の取引で10年債 は2/32高、利回りは1.74%。一時1.7 7%と6月3日以来の水準に上昇した。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月の利上げ確率 は66%、雇用統計発表前は64%だった。11月利上げの確率は10%で、当初の15 .5%から低下した。 RBCキャピタルマーケッツ(ニューヨーク)の首席エコノミスト、トム・ポルチェ リ氏は、失業率の上昇が連邦準備理事会(FRB)内のハト派の懸念材料になるかもしれ ないと指摘。「彼らは昨年12月の利上げ以降、失業率はあまり改善していないと考えて おり、今回の失業率の上昇はそうした見方と一致する。したがって、ハト派の側からすれ ば今回の統計は自らの主張の論拠となろう」と述べた。 来週は14日のイエレンFRB議長講演や同日発表の小売売上高などが注目される。 入札関連では12日に240億ドルの3年債と200億ドルの10年債リオープン(銘柄 統合)、13日に120億ドルの30年債リオープン入札が行われる。10日はコロンバ スデーのため休場となる。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 15.75 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 1.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -16.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -56.25 (-1.75)