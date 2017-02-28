訂正-UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝6本、550万円

Investing |
(27日に配信した以下の内容のうち、「ＳＭＴ 日米インデックスバランス・オープン」 のファンド名、設定上限額、販売会社を訂正します) ファンド名 ＳＭＴ 日米インデックスバランス・オープン（訂正） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定）（訂正） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行、ＳＢＩ証券（訂正） ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 三井住友信託銀行
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文