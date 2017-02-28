訂正-UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（27日）＝6本、550万円

(27日に配信した以下の内容のうち、「ＳＭＴ 日米インデックスバランス・オープン」 のファンド名、設定上限額、販売会社を訂正します) ファンド名 ＳＭＴ 日米インデックスバランス・オープン（訂正） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定）（訂正） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行、ＳＢＩ証券（訂正） ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券 ファンド名 円キャッシュ・アルファ・ファンド（ＳＭＡ専用） 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １００万円（自己設定） 設定額 １００万円 販売会社 三井住友信託銀行