UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝インドルピーが3カ月ぶり高値

(情報を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドルピーが3カ 月ぶり高値に上昇。タイバーツも約4カ月ぶり高値水準で推移している。投資家は新たな 手掛かりを求め、トランプ米大統領が28日に行う議会演説に注目している。 バーツはほぼ4カ月ぶり高値の1ドル=34.85バーツを付けた。24日 にもこの水準に上昇していた。 インドルピーは66.645ルピーと、昨年11月10日以来の高値。 市場関係者は、トランプ大統領が議会演説でインフラ支出や税政改革を巡る計画の詳 細を示すかどうかが、ドルの重しになっているとの見方を示した。 OANDA(シンガポール)の上級トレーダー、スティーブン・イネス氏は「トレー ダーは失望を誘う内容となることに備え、ポジションを調整している」と指摘。市場関係 者はおそらく、演説前の積極的なドル売りには慎重になっていると述べた。 インドネシアでは、西ジャワ州バンドンで爆発が起きたとの通報後、爆発を起こした 人物と警察との間で銃撃戦となったと伝えられたが、ルピアの反応は限定的。直近 では0.1%安の1ドル=1万3345ルピアで推移。 ルピアは2月に入り、1万3385─1万3280ルピアのレンジで取引されている 。 0513GMT(日本時間午後2時13分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.22 111.96 -0.24 Sing dlr 1.4052 1.4050 -0.01 Taiwan dlr 30.650 30.650 -0.00 Korean won 1131.40 1131.50 +0.01 Baht 34.85 34.91 +0.17 Peso 50.275 50.215 -0.12 Rupiah 13345 13329 -0.12 Rupee 66.71 66.82 +0.17 Ringgit 4.4410 4.4370 -0.09 Yuan 6.8769 6.8700 -0.10 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.22 117.07 +4.32 Sing dlr 1.4052 1.4490 +3.12 Taiwan dlr 30.650 32.279 +5.31 Korean won 1131.40 1207.70 +6.74 Baht 34.85 35.80 +2.73 Peso 50.28 49.72 -1.10 Rupiah 13345 13470 +0.94 Rupee 66.71 67.92 +1.82 Ringgit 4.4410 4.4845 +0.98 Yuan 6.8769 6.9467 +1.01