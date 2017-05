UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、トランプ大統領の議会演説に注目

(レートを更新しました) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 100*10.00 2.9841% ) 前営業日終値 100*29.50 2.9530% 10年債(指標銘柄) 16時59分 98*31.00 2.3667% 前営業日終値 99*13.00 2.3170% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.25 1.8668% 前営業日終値 100*11.00 1.8030% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.25 1.2003% 前営業日終値 99*30.75 1.1450% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*20.00 153*07.00 Tノート先物3月限 125*04.50 125*19.50 米金融・債券市場では、国債利回りが前週末につけていた数週間ぶりの低水準から上昇。トランプ米大 統領が28日に行う上下両院合同本会議での演説が注目されている。トランプ大統領が成長押し上げに向け た具体策を打ち出せば、利回りはさらに上昇する可能性がある。 ダラス地区連銀のカプラン総裁のタカ派的な発言も、この日の利回り上昇に寄与した。 指標10年債利回りは一時2.37%まで上昇。前週末は約5週間ぶりの低水準となる2 .31%をつけていた。終盤の取引では13/32安、利回りは2.363%。 ムニューシン米財務長官は26日、トランプ大統領が議会演説で、中間所得層の減税や税制簡素化、米 企業の国際競争力向上に向けた減税などについて発表すると語った。 トランプ大統領はこの日、国防費の「歴史的な拡大」を求める一方、他の支出を減らして国防費の増額 分を相殺する考えを示した。 また、カプラン総裁は、連邦準備理事会(FRB)はインフレ対応で後手に回らないよう、近い将来に 利上げする必要があるとの見解を示した。 TDセキュリティーズのグローバル金利戦略主任、プリヤ・ミスラ氏は、市場はカプラン総裁の発言に 加え、税制改革やインフラ投資などの成長支援に向けた法案が早期に成立する可能性に反応したと指摘した 。 CMEのフェドウォッチによると、35%の確率でFRBが3月の米連邦公開市場委員会(FOMC) で利上げするとの見方が織り込まれた。前週末は27%だった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 35.25 -2.5 U.S. 3-year dollar swap spread 28.5 -2.25 U.S. 5-year dollar swap spread 12.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -2.5 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -38.25 0.25