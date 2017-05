UPDATE 1-アジア通貨動向（28日）＝高値近辺で小動き、米大統領の演説控え

(情報を更新しました) [シンガポール 28日 ロイター] - アジア新興国通貨市場では大方の通貨が最近の高値をやや下 回る水準で推移。トランプ米大統領の税制改革やインフラ支出計画の詳細について手掛かりを得ようと同氏 の議会演説に注目が集まっている。 シンガポールドルは1米ドル=1.4036シンガポールドル近辺で小動き。前日には昨年1 1月10日以来の高値となる1.4000シンガポールドルを付けていた。 タイバーツは0.1%安の1ドル=34.90バーツ。前日には4カ月ぶりの高値(34.8 3バーツ)に上昇していた。 今年に入って以降、トランプ氏が掲げる経済政策を巡る不透明感からドルが軟化、大方のアジア通貨は 対ドルで上昇してきた。 市場はトランプ氏の演説内容を受けてドルが上昇するのか、それともさらに下落する道が開かれるのか に注目している。 ABNアムロ銀行の外国為替担当シニアストラテジスト、ロイ・テオ氏は、トランプ氏の演説で財政政 策の規模や時期に関する詳細が明確にならなければ、対アジア通貨でのドルの軟調は続く見込みだと語った 。 また、JPモルガン・アセット・マネジメントのグローバル市場ストラテジスト、ジャスリン・エオ氏 は、トランプ氏の貿易政策がアジア通貨の見通しにとって重要だと指摘。「トランプ氏が包括的な関税や国 境調整税を導入する姿勢を示した場合、アジア通貨の悪材料になる」との見方を示した。 一方、「包括的な関税と国境調整税はわれわれの基本シナリオではない」とし、「現時点でわれわれは 、トランプ政権が反ダンピング・相殺関税を通じて選別的に特定の産業や製品をターゲットにすると予想し ている」と述べた。 0418GMT(日本時間午後1時18分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.60 112.74 +0.12 Sing dlr 1.4036 1.4041 +0.04 Taiwan dlr 30.650 30.650 -0.00 Korean won 1132.80 1133.70 +0.08 Baht 34.90 34.85 -0.14 Peso 50.260 50.270 +0.02 Rupiah 13340 13341 +0.01 Rupee 66.78 66.71 -0.10 Ringgit 4.4430 4.4370 -0.14 Yuan 6.8692 6.8700 +0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.60 117.07 +3.97 Sing dlr 1.4036 1.4490 +3.23 Taiwan dlr 30.650 32.279 +5.31 Korean won 1132.80 1207.70 +6.61 Baht 34.90 35.80 +2.59 Peso 50.26 49.72 -1.07 Rupiah 13340 13470 +0.97 Rupee 66.78 67.92 +1.71 Ringgit 4.4430 4.4845 +0.93 Yuan 6.8692 6.9467 +1.13