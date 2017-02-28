UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（28日）＝5本、75億0363万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１７─０ ２（限定追加型） ＜愛称：グローバルメジャーズ１７─０２＞ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 １９億５７２５万円 販売会社 東京スター銀行 ファンド名 外貨建て日系債券ファンド１７─０２（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） ＜愛称：Ｊスマイル＞ 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 各２００億円 設定額 （為替ヘッジあり）７億２３１２万円／（為替ヘッジなし）５５１３万円 販売会社 中京銀行 ファンド名 オーストラリアリートファンド（毎月分配型） 運用会社 カレラアセットマネジメント 設定上限額 ５００億円 設定額 ４７億１４３２万円 販売会社 安藤証券 ファンド名 あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０１７─０２ ＜愛称：「ぜんぞう」または「ぜんぞう１７０２」＞ 運用会社 あおぞら投信 設定上限額 ５００億円 設定額 ５３７９万円 販売会社 池田泉州銀行、ＳＢＩ証券、楽天証券
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