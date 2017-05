UPDATE 2-米金融・債券市場＝2・10年債利回り格差縮小、米大統領の議会演説控え様子見

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 100*01.50 2.9976% 前営業日終値 100*09.50 2.9850% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*22.50 2.3971% 前営業日終値 98*31.00 2.3670% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.50 1.9376% 前営業日終値 100*01.00 1.8680% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*23.25 1.2640% 前営業日終値 99*27.00 1.2040% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*30.00 152*20.00 Tノート先物3月限 125*03.50 125*04.50 米金融・債券市場では、月末特有の買いが入るなか期間が長めの債券利回りが低下した。半面、3月の 米利上げ観測が強まっていることを背景に短期ゾーンの利回りは上昇し、短長期債利回り格差は昨年11月 以来の水準に縮小した。 トランプ米大統領の議会上下両院合同会議を同夜に控え、様子見気分も強かったとの指摘もあった。市 場参加者の間では、トランプ大統領が税制改革やインフラ投資などをめぐり具体策を打ち出すことへの期待 がある。 取引終盤、指標10年債利回りは小幅低下し、2.365%。30年債利回り は約2ベーシスポイント(bp)低下の2.967%。 一方、2年債利回りは約3bp上昇し、1.236%。 2・10年債利回り格差は112bpに縮小し、11月以来の低水準となった。 このところ複数の米連邦準備理事会(FRB)当局者から、早ければ3月に利上げについて討議するこ とを示唆する発言が相次いでいる。 サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁はこの日、米経済が完全雇用を達成し、インフレ率がF RBが目標とする2%に向けて上昇しつつあるなか、FRBは来月にも利上げに踏み切る可能性があるとの 見方を示した。 フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は、年内に3回の利上げが妥当との見通しを維持した。 CMEのフェドウォッチによると、37%の確率でFRBが3月の米連邦公開市場委員会(FOMC) で利上げするとの見方が織り込まれた。 ただ、次回のFOMCまでわずか2週間を残す中、最近発表された経済指標は米経済が一段と速いペー スでの利上げを必要とする状況に至っていることを示してはおらず、FRBが3月の会合で利上げに踏み切 ることが可能かどうかには懐疑的な声も聞かれる。 朝方発表された第4・四半期の米国内総生産(GDP)改定値は年率換算で前期比1.9%増で速報値 から変わらず、市場予想の2.1%増を下回った。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps Net Change (bps) ) U.S. 2-year 35 -0.75 dollar swa p spread U.S. 3-year 27.75 -1.25 dollar swa p spread U.S. 5-year 11.5 -0.75 dollar swa p spread U.S. 10-yea -2.5 0 r dollar sw ap spread U.S. 30-yea -38 0.25 r dollar sw ap spread