UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝下落、3月米利上げ観測で

(情報を更新しました) [ベンガルール/シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落。注 目されていたトランプ米大統領の議会演説では税制改革などの詳細が示されなかったもの の、連邦準備理事会(FRB)当局者の発言を受け、今月の米利上げ観測が高まった。 シンガポールドルは0.4%安の1米ドル=1.4090シンガポールドル 。前日に付けた3カ月ぶりの高値(1.3975シンガポールドル)から押し戻されてい る。 フィリピンペソは0.2%安の1ドル=50.305ペソと、2月21日 に付けた10年ぶり安値(50.355ペソ)に迫る展開。 ペソは他のアジア通貨をアンダーパフォームしており、年初来では唯一対ドルで下落 している。アナリストは同国の貿易赤字拡大が圧迫要因とみている。 シンガポール銀行の外国為替ストラテジストは、FRB当局者発言でトランプ氏の議 会演説があまり注目されなかったと指摘。「詳細を求めていた人は失望しただろうが、市 場にはそもそも高い期待はなかった」と語った。 0532GMT(日本時間午後2時32分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.49 112.78 -0.63 Sing dlr 1.4090 1.4030 -0.43 Taiwan dlr 30.710 30.650 -0.20 Korean won 1130.70 1130.70 +0.00 Baht 34.99 34.90 -0.27 Peso 50.305 50.210 -0.19 Rupiah 13360 13331 -0.22 Rupee 66.85 66.69 -0.24 Ringgit 4.4480 4.4380 -0.22 Yuan 6.8776 6.8687 -0.13 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.49 117.07 +3.15 Sing dlr 1.4090 1.4490 +2.84 Taiwan dlr 30.710 32.279 +5.11 Korean won 1130.70 1207.70 +6.81 Baht 34.99 35.80 +2.31 Peso 50.31 49.72 -1.16 Rupiah 13360 13470 +0.82 Rupee 66.85 67.92 +1.60 Ringgit 4.4480 4.4845 +0.82 Yuan 6.8776 6.9467 +1.00