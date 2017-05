再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝おおむね下落、米ＦＲＢの3月利上げ観測強まる

(本文中の誤字を修正しました) [ベンガルール/シンガポール 2日 ロイター] - アジア新興国通貨は下落。米 連邦準備理事会(FRB)が今月利上げするとの観測が強まった。ただ一部の通貨はリス ク選好度の高まりを受けてやや値を戻した。 韓国ウォンは一時1%以上下落したが、株式市場への大規模な資金流入を 受けて下げ幅を縮小した。シンガポールドルと台湾ドルも朝方の安値を上 回って推移している。 直近の台湾ドル相場は0.1%安の1米ドル=30.8台湾ドル。依然とし て先週末につけた1年8カ月ぶりの高値の30.65台湾ドル付近にとどまっている。 コモンウェルス銀行の為替ストラテジスト、アンディー・ジー氏は「(アジア株式) 市場へ資金が流入したため一部で値を戻す動きとなった」と分析した上で「今週はほぼド ルの動きが中心だ。3月利上げを巡る観測が主導している」と語った。 ブレイナードFRB理事が、世界経済の改善と堅調な米景気回復を理由に利上げが「 早期に」適切となると述べたこともドルに追い風となった。 ノルディア・マーケッツのアナリストは、FRBの利上げは資本流出を引き起こす可 能性があるという点ではアジア通貨にマイナスだが、米経済が好調を維持することはアジ アの国々にプラスになると分析した。 0457GMT(日本時間午後1時57分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0457 GMT Currency Latest bid Previous Pct Mov day e Japan yen 113.98 113.73 -0.22 Sing dlr 1.4108 1.4090 -0.13 Taiwan dlr 30.793 30.760 -0.11 Korean won 1143.40 1130.70 -1.11 Baht 34.99 34.97 -0.07 Peso 50.315 50.280 -0.07 Rupiah 13362 13361 -0.01 Rupee 66.73 66.82 +0.14 Ringgit 4.4480 4.4455 -0.06 Yuan 6.8842 6.8824 -0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev Pct Mov year e Japan yen 113.98 117.07 +2.71 Sing dlr 1.4108 1.4490 +2.71 Taiwan dlr 30.793 32.279 +4.83 Korean won 1143.40 1207.70 +5.62 Baht 34.99 35.80 +2.31 Peso 50.32 49.72 -1.18 Rupiah 13362 13470 +0.81 Rupee 66.73 67.92 +1.79 Ringgit 4.4480 4.4845 +0.82 Yuan 6.8842 6.9467 +0.91