UPDATE 2-米金融・債券市場＝2年債利回り09年以来の高水準、3月米利上げ観測強まる

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*17.00 3.0753% 前営業日終値 98*19.50 3.0710% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*31.00 2.4815% 前営業日終値 98*04.50 2.4620% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*10.25 2.0188% 前営業日終値 99*14.50 1.9910% 2年債(指標銘柄) 16時32分 99*20.25 1.3124% 前営業日終値 99*21.75 1.2880% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 149*03.00 149*14.00 Tノート先物6月限 123*16.00 123*23.00 米金融・債券市場では、3月の米利上げ観測が強まるなか国債利回りが総じて上昇。2年債利回りは約 7年半ぶりの高水準をつけたほか、他の国債利回りも数週間、もしくは数カ月ぶりの水準に上昇した。 CMEのフェドウォッチによると、フェデラルファンド(FF)金利先物が織り込む3月利上げの確率 は79.7%と、前日の66.4%から上昇。今週に入り、一部の米連邦準備理事会(FRB)当局者の間 からタカ派的な発言が相次いでいることを受けた動き。 2年債利回りは一時1.340%と、2009年8月以来の水準に上昇。3年債利回りUS3 YT=RRは1.617%、指標10年債利回りは2.505%と、それぞれ約11週間、約2週 間ぶりの高水準をつけた。 ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券販売トレーディング主任、デイビッド・コアード氏は「3 月の米連邦公開市場委員会(FOMC)が『(政策変更の可能性がある)ライブ』で、FRBが早期に利上 げすべきとの見方が強まっている」と語った。 キャンター・フィツジェラルドの金利ストラテジスト、ジャスティン・レデラー氏も「市場参加者3月 利上げに向け態勢を整えている」と指摘した。 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁は今週、早期に利上げする根拠が「かなり強まっている」と発言。ブ レイナード理事も1日、世界経済の回復と堅調な米経済はFRBによる利上げが「早期に適切」となること を意味するとの見解を示した。 30年債と7年債の利回りはともに2週間ぶりの水準に上昇し、それぞれ3. 101%、2.344%をつけた。5年債利回りは2.049%と、2カ月ぶりの高水準をつけ た。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year doll 34 0.25 ar swap spread U.S. 3-year doll 27.25 1 ar swap spread U.S. 5-year doll 10.25 0.75 ar swap spread U.S. 10-year dol -2.25 1.25 lar swap spread U.S. 30-year dol -37.75 1.5 lar swap spread