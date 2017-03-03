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海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 03 March, 2017 ●海外● ◇イベント 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁とラッカー米リッチモンド地区連銀総裁、インフレ期待などに関す る討論会に出席 17:15 パウエル米ＦＲＢ理事が講演"Innovation, Technology, and the Payments System" 17:30 フィッシャー米ＦＲＢ副議長が昼食会で講演"Fed Monetary Policy Decision-Making" 18:00 イエレン米ＦＲＢ議長が経済見通しについて講演（シカゴ） 中国全国政治協商会議が開幕 Sunday, 05 March, 2017 中国全国人民代表大会（全人代）開幕 Monday, 06 March, 2017 ●海外● ◇イベント 20:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が講演 "A View From the Federal Reserve Bank of Minneapolis" Tuesday, 07 March, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：２０年利付国債（３月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:00 米財務省３年債入札 ＯＥＣＤ経済見通し ＯＥＣＤ景気先行指数 Wednesday, 08 March, 2017 0850 2月貸出・預金動向（日銀） (日本語サービス) 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（２月中：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 英予算案 ロシア（国際婦人デー） Thursday, 09 March, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 0850 2月マネーストック（日銀） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：５年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：５年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） 13:30 ＥＣＢ記者会見 17:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 18:00 米財務省３０年債入札 ＥＵ首脳会議（１０日まで） Friday, 10 March, 2017 0850 2月企業物価指数（日銀） Sunday, 12 March, 2017 サウジアラビアのサルマン国王が日本訪問（１５日まで） Monday, 13 March, 2017 1330 日本：1月第３次産業活動指数 (JAPAN-ECONOMY/ACTIVITYINDEX) 1500 日本：２月投信概況 (日本語サービス) ●海外● ◇休場 インド（ホーリー祭） Tuesday, 14 March, 2017 ●海外● ◇イベント 米連邦公開市場委員会（１５日まで） ◇決算予定 フォルクスワーゲン Wednesday, 15 March, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 ●海外● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 オランダ総選挙 Thursday, 16 March, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 ●海外● ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 10:00 インドネシア：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 Friday, 17 March, 2017 ●海外● ◇イベント Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、１８日まで） ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here
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