再送-UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（3日）＝3本、8億3668万円

Investing |
(表中の文字を修正しました) ファンド名 ＳＢＩ米国中小型割安株ファンド＜愛称：ＵＳリバイブ＞ 運用会社 ＳＢＩアセットマネジメント 設定上限額 １０００億円 設定額 ７億９６６８万円 販売会社 ＳＢＩ証券、高木証券 ファンド名 グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算 型）為替ヘッジあり＜愛称：ｉシフト（ヘッジあり）＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ２０００万円（自己設定） 設定額 ２０００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 ファンド名 グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年１回決算 型）為替ヘッジあり＜愛称：ｉシフト（ヘッジあり）＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ２０００万円（自己設定） 設定額 ２０００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文
ＥＣＢ政策正常化のハードル
欧州中銀（ＥＣＢ）が来年後半に量的緩和を停止できたとしても、政策金利引き上げには不透明性が残ると野村総研の井上哲也氏は指摘。 記事の全文