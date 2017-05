UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝下落、米利上げ観測の高まりで

(情報を更新しました) [ベンガルール/シンガポール 3日 ロイター] - アジア新興国通貨は対米ドル で下落。週間ベースでも下落となる見込み。3月の米利上げ観測の高まりが圧迫要因とな っている。 韓国ウォンと台湾ドルが特に下げている。両通貨はアジア新興国 通貨の中で、今年に入り対米ドルで最も大幅に上昇している。 ウォンは1%超下落。ドルは週間ベースでウォンに対して約2%上昇する見通しで、 週間ベースでの上昇率は2016年1月以来の大きさとなる。 台湾ドルは0.6%安。週間では米ドルは台湾ドルに対して1.2%近く値上がりし ている。 フィリピンペソは先月の安値を割り込み、1ドル=50.39ペソと、2 006年9月以来、10年超ぶり安値を更新。 今週は米連邦準備理事会(FRB)高官のタカ派的な発言が続き、市場ではFRBが 今月14─15日に開く連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げするとの観測が高まっ ている。投資家はきょう行われるFRBのイエレン議長とフィッシャー副議長の講演に注 目している。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は、FRBが3 月に利上げを実施したとしても、6月と9月にも利上げを続けられるかどうか明確でない と指摘。トランプ米大統領の減税やインフラ投資を巡る計画の詳細が示されない限り、ド ルが一段と上昇を続けることは困難になる可能性があると述べた。 0513GMT(日本時間午後2時13分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.14 114.40 +0.23 Sing dlr 1.4136 1.4129 -0.05 Taiwan dlr 30.994 30.795 -0.64 Korean won 1154.00 1141.60 -1.07 Baht 35.04 34.98 -0.19 Peso 50.380 50.310 -0.14 Rupiah 13370 13357 -0.10 Rupee 66.84 66.71 -0.19 Ringgit 4.4530 4.4470 -0.13 Yuan 6.9000 6.8902 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.14 117.07 +2.57 Sing dlr 1.4136 1.4490 +2.50 Taiwan dlr 30.994 32.279 +4.15 Korean won 1154.00 1207.70 +4.65 Baht 35.04 35.80 +2.17 Peso 50.38 49.72 -1.31 Rupiah 13370 13470 +0.75 Rupee 66.84 67.92 +1.62 Ringgit 4.4530 4.4845 +0.71 Yuan 6.9000 6.9467 +0.68