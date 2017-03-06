7日の国内・海外経済指標と行事予定

(３月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0850 ２月末外貨準備（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ２０年利付国債（３月債）の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1900 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）世界経済見通し ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７日（火） 01:00 中国：外貨準備（中国人民銀行） Feb 09:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Jan 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q4 11:00 ブラジル：ＧＤＰ Q4 13:30 米：貿易収支（商務省） Jan 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Jan ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 18:00 米財務省３年債入札