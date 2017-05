UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝大半が小幅高、ドルに利益確定の動き

(情報を更新しました) [ベンガルール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が 小幅高。ドルに利益確定の売りが出ていることが背景。トレーダーは、 市場では米連邦準備理事会(FRB)が来週に利上げするとの見方はお おむね織り込み済みだと指摘している。 台湾ドルは0.1%上昇し、1米ドル=30.987台湾 ドル。台湾株式市場の上昇が支援している。台湾ドルは先週、約1%下 落していた。 インドネシアルピアは0.2%高。 韓国ウォンは、北朝鮮の弾道ミサイル発射を背景とした 地政学的リスクの高まりが圧迫要因となっている。 ここ1カ月で1.5%超上昇したドル指数は、2営業日連続 で低下。 OANDA(シンガポール)シニアトレーダー、スティーブン・イ ネス氏は「きょうは市場で大きな変動はみられない。3月の米利上げは 織り込み済みで、きょうの値動きはドルの一段の上昇が短期的には限定 的であることを示唆している」と述べた。 人民元はほぼ変わらず。 中国は今年の成長率目標を6.5%前後に設定。昨年の成長率は6 .7%だった。 アナリストは、低下は小幅だとし、政府が改革に焦点を当てている ことはアジア地域にとってポジティブだとの見方を示している。 ABNアムロ銀行の外国為替担当シニアストラテジスト、ロイ・テ オ氏は、中国政府が改革、また過剰設備削減と債務問題への取り組みに 注力しているとし、経済のハードランディングが起こる可能性は低いと 指摘した。 0533GMT(日本時間午後2時33分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.890 113.99 +0.09 Sing dlr 1.411 1.4098 -0.10 Taiwan dlr 30.987 31.020 +0.11 Korean won 1156.700 1156.1 -0.05 Baht 35.036 35.046 +0.03 Peso 50.385 50.4 +0.03 Rupiah 13360.000 13380 +0.15 Rupee 66.740 66.81 +0.10 Ringgit 4.450 4.452 +0.04 Yuan 6.895 6.8990 +0.07 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.89 117.07 +2.79 Sing dlr 1.4112 1.4490 +2.68 Taiwan dlr 30.981 32.279 +4.19 Korean won 1156.67 1207.70 +4.41 Baht 35.04 35.80 +2.18 Peso 50.39 49.72 -1.32 Rupiah 13360 13470 +0.82 Rupee 66.74 67.92 +1.77 Ringgit 4.4500 4.4845 +0.78 Yuan 6.8945 6.9467 +0.76