UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝大半が上昇、ドル高一服で新規材料待ち

(情報を追加しました) [ベンガルール 7日 ロイター] - アジア新興国通貨は全般的 に小幅高。来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げする可能 性は既に織り込まれドル上昇の勢いが鈍った。 アナリストはドルが一段高となるには新規の材料が必要との見方を 示した。 韓国ウォンは約0.9%高。北朝鮮が前日ミサイルを発 射し地政学リスクが高まってウォンが売られた反動との声が聞かれた。 UBSウェルス・マネジメント(シンガポール)の為替ストラテジ ストは、北朝鮮絡みの緊張への懸念は通常それほど長続きしないと指摘 した。 台湾ドルは0.3%高。株高が追い風となった。 一方、中国人民元は小幅安。中国人民銀行(中央銀行) が人民元の対ドル基準値を1月17日以来の元安水準に設定した。 シンガポール銀行の為替ストラテジストは「米ドルはこれまでに上 昇したが上値を追う勢いはない。市場は現在様子見姿勢だ」と分析した 。 0548GMT(日本時間午後2時48分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0548 GMT Currency Latest bid Previous Pct Mov day e Japan yen 113.88 113.88 +0.00 Sing dlr 1.4099 1.4115 +0.11 Taiwan dlr 30.881 30.982 +0.33 Korean won 1148.10 1158.00 +0.86 Baht 35.07 35.06 -0.02 Peso 50.300 50.395 +0.19 Rupiah 13345 13348 +0.02 Rupee 66.63 66.70 +0.11 Ringgit 4.4470 4.4460 -0.02 Yuan 6.9015 6.8961 -0.08 Change so f ar in 2017 Currency Latest bid End prev Pct Mov year e Japan yen 113.88 117.07 +2.80 Sing dlr 1.4099 1.4490 +2.77 Taiwan dlr 30.881 32.279 +4.53 Korean won 1148.10 1207.70 +5.19 Baht 35.07 35.80 +2.10 Peso 50.30 49.72 -1.15 Rupiah 13345 13470 +0.94 Rupee 66.63 67.92 +1.94 Ringgit 4.4470 4.4845 +0.84 Yuan 6.9015 6.9467 +0.65