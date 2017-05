UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、3年債入札は精彩欠く内容に

(表を更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*23.00 3.1177% 前営業日終値 98*03.50 3.0970% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*21.00 2.5179% 前営業日終値 97*28.00 2.4930% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*05.50 2.0508% 前営業日終値 99*11.00 2.0140% 2年債(指標銘柄) 16時59分 99*19.25 1.3297% 前営業日終値 99*20.50 1.3090% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 148*27.00 149*02.00 Tノート先物6月限 123*14.50 123*19.00 米金融・債券市場では国債価格が下落、利回りは上昇し、30年債利回りは約1カ月ぶりの高水準とな った。米連邦準備理事会(FRB)が来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げを行うとの観測が 広がるなか、午後行われた3年債入札は精彩を欠く内容となった。 240億ドルの3年債入札は、最高落札利回りが1.630%と、3年債としては2010年4月以降 で最高となった。応札倍率は2.74倍。8日は200億ドルの10年債、9日には120億ドルの30年 債の入札が行われる。 BMOキャピタルマーケッツのアナリストは、「FOMCを前にこれだけのデュレーションリスクをと ることは難しい」と述べた。市場は来週の利上げの可能性を見極める上で10日に発表される2月の雇用統 計に注目している。8日には2月のADP民間雇用者数が発表されるが、ロイターのエコノミスト予想は1 9万人増で前月の24万6000人増から鈍化する見込み。 CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む来週の利上げ確率は84%で、前日終 盤から変わらず。 終盤の取引で10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)上昇し2.514%。30年債利回りは約 2bp上昇し3.114%。一時2月3日以来の高水準をつけた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change ( bps) U.S. 2-year dollar swap spread 31.50 -1.25 U.S. 3-year dollar swap spread 25.25 -1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.25 -1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.50 -1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 -1.50