UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＡＤＰ雇用報告受け利上げ観測高まる

(表を更新しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*02.50 3.1514% 前営業日終値 97*27.50 3.1100% 10年債(指標銘柄) 17時03分 97*09.50 2.5597% 前営業日終値 97*23.00 2.5110% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*31.50 2.0909% 前営業日終値 99*06.50 2.0440% 2年債(指標銘柄) 16時40分 99*17.50 1.3582% 前営業日終値 99*19.25 1.3300% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 147*29.00 148*27.00 Tノート先物6月限 123*04.50 123*14.50 米金融・債券市場ではADP全米雇用報告が好調だったことを受け米連邦準備理事会(FRB)が来 週の会合で利上げに踏み切るとの観測が一段と高まり、国債利回りが上昇、2年債利回りは約7年半ぶりの 高水準を付けた。長期債利回りは昨年12月以来の水準に上昇したが、その後、10年債入札が堅調だった ことを受け上げ幅をやや縮小した。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)とムーディーズ・ア ナリティクスが発表した2月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は29万8000人増と、市場予 想の19万人増を大幅に上回った。 SGコーポレート・アンド・インベストメントバンキングの米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャ ッパ氏は「この日の相場はADP全米雇用報告で動いた。これほど力強い結果になるとは予想されていなか った」と述べた。 今回の好調なADP全米雇用報告を受け、労働省が10日に発表する2月の雇用統計も堅調になるとの 観測が台頭。FRB当局者の間からは前週、雇用統計が予想を下回ったとしても14─15日の連邦公開市 場委員会(FOMC)で利上げする用意があることを示唆する発言が相次いでいる。 CMEフェドウオッチによると、金利先物が織り込む来週の利上げの確率は86%。前日は82%だっ た。 ADP全米雇用報告を受け、10年債利回りは2.583%と、昨年12月20日以来の 高水準に上昇。その後は2.554%と、前日終盤より約4ベーシスポイント(bp)高い水準で推移して いる。 金利動向に敏感に反応するとされる2年債利回りは1.378%と、2009年8月以来の 水準に上昇。その後は1.354%と前日終盤より2bp高い水準となっている。 財務省が実施した200億ドルの10年債入札は最高落札利回りが2.560%と、2014年7月以 来の高水準となった。応札倍率は2.66倍と、2016年6月以来の高水準だった。 9日には120億ドルの30年債入札が実施される。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 -3.25 U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 -0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -5.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 0.75