10日の国内・海外経済指標と行事予定

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(３月１０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特別清算指数（ＳＱ）算出日 0800 閣議、閣議後会見 0850 １─３月法人企業景気予測調査 追加上場 エスライン が東証２部に（既上場は名証２部） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １０日（金） 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Jan 07:00 独：卸売物価指数（連邦統計庁） Feb 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Jan 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Jan 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Jan 13:30 米：雇用統計（労働省） Feb 19:00 米：財政収支（財務省） Feb １０─１７日中国：対中国海外直接投資（商務省） Feb ◇イベント 02:00 韓国憲法裁判所が朴槿恵大統領罷免の可否発表
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