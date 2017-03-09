UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（9日）＝4本、10億0150万円

(設定額を追加しました) ファンド名 ニューメリックインベスターズ 世界株式ＬＳファンド（ＳＭＡ 専用） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 ＮＭＳ 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行 ファンド名 上場インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリテ ィ（ベータヘッジ）＜愛称：上場高配当低ボラティリティ（ベー タヘッジ）＞ 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 ２００億円 設定額 １０億円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、野村証券