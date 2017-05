UPDATE 2-米金融・債券市場＝利上げ観測高まる中利回り上昇、雇用統計に注目

(表を更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*10.00 3.1921% 前営業日終値 97*06.50 3.1450% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*28.00 2.6090% 前営業日終値 97*12.00 2.5510% 5年債(指標銘柄) 17時05分 98*24.50 2.1379% 前営業日終値 99*01.00 2.0810% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*16.25 1.3787% 前営業日終値 99*17.75 1.3540% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 146*26.00 147*29.00 Tノート先物6月限 122*26.50 123*04.50 米金融・債券市場では、米利上げ観測が高まるなか長期債利回りが約11週ぶり、短期債利回りは約 7年半ぶりの水準に上昇した。 このところの雇用者数の増加や賃金の上昇を受け、連邦準備理事会(FRB)が来週14─15日の連 邦公開市場委員会(FOMC)で利上げに踏み切るとの観測が強まっている。 バーデン・ヴュルテンベルク州立銀行(ニューヨーク)のバイスプレジデント、カール・ハーリング氏 は、利上げ観測はかなり高まっているとし、10日発表の2月の米雇用統計が著しく軟調で、1月の数字が 大幅に下方修正されない限り利上げは先送りされることはないと述べた。 CMEフェドウオッチによると、金利先物は来週の会合での25ベーシスポイント(bp)の利上げを 91%の確率で織り込んでいる。 終盤の取引で10年債利回りは4bp上昇の2.594%。一時は2.607%と、昨年 12月16日以来の水準に上昇した。 金利動向に敏感に反応するとされる2年債利回りは約2bp上昇の1.371%。一時は1 .379%と、2009年8月以来の高水準を付けた。 この日は欧州中央銀行(ECB)が理事会で予想通り主要金利と資産買い入れ策を据え置いたものの、 ドラギ総裁は理事会後の記者会見でユーロ経済の回復に対する認識を示し、将来的に支援縮小が正当化され る可能性が示された。 マニュライフ・アセット・マネジメント(ボストン)のシニア債券トレーダー、マイク・ロリツィオ氏 は「ドラギ総裁のこれまでの慎重な論調に変化があった。全般的に、従来よりハト派的な度合いは低下した ように見える」と指摘。こうした中、欧州市場では独連邦債が売られ、売りは米国債にも広まった。 米財務省が実施した120億ドルの30年債リオープン(銘柄統合)入札は、最高落札利回りが3.1 70%と、2014年9月以来の高水準となった。応札倍率は2.34倍で、2016年12月以来の高水 準。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.25 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 24.00 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -4.00 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -39.50 1.25