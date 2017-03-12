13日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １月機械受注（内閣府） 0850 ２月企業物価指数（日銀） 1330 １月第３次産業活動指数 1330 ジュベイル・サウジアラビア外相会見（日本記者クラブ） 1500 ２月投信概況 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） サウジアラビアのサルマン国王が日本訪問（１５日まで） １３日（月） 14:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演 ◇休場 インド（ホーリー祭）