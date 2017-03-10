UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（10日）＝5本、149億5512万円

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(設定額を追加しました) ファン ＪＰＭグローバル高利回りＣＢファンド（限定追加型・早期償還 ド名 条項付）２０１７－０３ 運用会 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント 社 設定上 ５００億円 限額 設定額 ５１億１５４４万円 販売会 今村証券、高木証券、関西アーバン銀行、池田泉州銀行、百十四 社 銀行 ファン ＵＳインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり（年２回決算型）／ ド名 為替ヘッジなし（年２回決算型） 運用会 三井住友トラスト・アセットマネジメント 社 設定上 各３００億円 限額 設定額 為替ヘッジあり（年２回決算型）２億００５０万円／為替ヘッジ なし（年２回決算型）５０万円 販売会 三井住友信託銀行 社 ファン 東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）／（為 ド名 替ヘッジあり） 運用会 東京海上アセットマネジメント 社 設定上 各５００億円 限額 設定額 為替ヘッジなし８９億４３０８万円／為替ヘッジあり６億９５５ ８万円 販売会 池田泉州ＴＴ証券、宇都宮証券、東海東京証券、西日本シティＴ 社 Ｔ証券、浜銀ＴＴ証券、ほくほくＴＴ証券、ワイエム証券
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