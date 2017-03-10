［東京 １０日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 10 March, 2017 ●海外● ◇イベント 02:00 韓国憲法裁判所が朴槿恵大統領罷免の可否発表
Sunday, 12 March, 2017 サウジアラビアのサルマン国王が日本訪問（１５日まで）
Monday, 13 March, 2017 0850 ２月企業物価指数（日銀） 1330 日本：１月第３次産業活動指数 1500 日本：２月投信概況
●海外● ◇イベント 14:30 ドラギＥＣＢ総裁が講演
◇休場 インド（ホーリー祭）
Tuesday, 14 March, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1400 ＬＩＮＥモバイル記者発表会 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 2130 GMT ブロック豪中銀総裁補が講演（現地時間１４日） 米連邦公開市場委員会（１５日まで）
◇決算予定 フォルクスワーゲン
Wednesday, 15 March, 2017
All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：４０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1330 ２０１７年春闘、統一回答日
●海外● ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 オランダ総選挙 中国全人代閉幕 ティラーソン米国務長官が来日 米予算教書発表
Thursday, 16 March, 2017
All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1130 自工会会長３月会見 1330 ファーストリテイリング 柳井社長の会見（有明）
●海外● ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 10:00 インドネシア：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表）
英金融政策委員会の議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 米予算教書
Friday, 17 March, 2017
1030 日本：流動性供給入札 1245 日本：流動性供給入札結果 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄
●海外● ◇イベント Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、１８日まで）
Saturday , 18 March, 2017
Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、最終日）
Monday , 20 March, 2017
●海外● ◇イベント 18:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 ユーロ圏財務相会合
Tuesday , 21 March, 2017
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 16:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演 22:05 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演 ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 ナイキ、ＢＭＷ
Wednesday, 22 March, 2017
1030 布野日銀審議委員講演（静岡） 1400 布野日銀審議委員会見（静岡）
●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
Thursday, 23 March, 2017
●海外● ◇イベント 12:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＮＺ：中銀金利発表
Friday, 24 March, 2017
1400 日本：１月改訂景気動向指数
●海外● ◇イベント 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic
Futures of Kids and Communities"で講演 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ロシア：中銀金利発表
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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