UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝不安定な相場展開、米雇用統計控え

(内容を追加しました) [10日 ロイター] - 10日のアジア新興国通貨は不安定な相場展開。投資家は 、今月および今年の米利上げを方向付ける可能性のある米雇用統計の発表を見守っている 。 韓国ウォンの対ドル相場は、朴槿恵(パク・クネ)大統領の罷免決定を受 けて小幅上昇した。 韓国の憲法裁判所は10日、国会が可決した朴大統領の弾劾訴追を妥当と判断。朴大 統領は即時失職し、60日以内に大統領選挙が行われることになった。 エコノミストらは憲法裁の判断により、韓国の指導者を巡る不透明感がある程度払拭 されるとみている。 インドルピーもやや上昇。9日に公表された4つの出口調査によると、イン ド北部のウッタルプラデシュ州の州議会選挙は、モディ首相率いる国政与党、インド人民 党(BJP)が優勢となっている。 ただ、ノンデリバラブル・フォワード(NDF)は小幅ながら軟化して おり、11日に発表される選挙結果が出口調査から乖離するリスクを市場が嗅ぎ取ってい ることを示唆している。 台湾ドルとインドネシアルピアは株式市場の下げと海外資金の流出を 背景に下落。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、アンディ・ジ ー氏は「リスクを低く抑えようとして、誰もが米雇用統計の発表を待っている」と話した 。 ロイター調査によると、2月の非農業部門雇用者数の予想は19万人の増加。1月は 22万7000人の増加だった。 時間当たり平均賃金の伸びは前月比0.3%となり、1月の0.1%から加速すると みられている。 タイバーツは0.1%下落して1ドル=35.366バーツと、1月20日 以来の安値をつけた。週間ベースでの下落率は1%近くとなり、ここ約4カ月で最大とな る見込み。 0619GMT(日本時間午後3時19分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0619 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 115.400 114.91 -0.42 Sing dlr 1.419 1.4203 +0.10 Taiwan dlr 31.065 31.020 -0.14 Korean won 1158.100 1158.1 +0.00 Baht 35.369 35.336 -0.09 Peso 50.335 50.39 +0.11 Rupiah 13390.000 13385 -0.04 Rupee 66.690 66.71 +0.03 Ringgit 4.455 4.459 +0.10 Yuan 6.914 6.9070 -0.10 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 115.400 117.07 +1.45 Sing dlr 1.419 1.4490 +2.12 Taiwan dlr 31.065 32.279 +3.91 Korean won 1158.100 1207.70 +4.28 Baht 35.369 35.80 +1.22 Peso 50.335 49.72 -1.22 Rupiah 13390.000 13470 +0.60 Rupee 66.690 67.92 +1.84 Ringgit 4.455 4.4845 +0.67 Yuan 6.914 6.9467 +0.48