UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（13日）＝5本、17億0429万円

(設定額を追加しました) ファン ブレンドシックス ド名 運用会 スカイオーシャン・アセットマネジメント 社 設定上 ３００億円 限額 設定額 １５億７４２９万円 販売会 横浜銀行、浜銀ＴＴ証券、三井住友信託銀行 社 ファン 国内株式セレクション（ラップ向け） ド名 運用会 三菱ＵＦＪ国際投信 社 設定上 １０００万円（自己設定） 限額 設定額 １０００万円 販売会 三菱ＵＦＪ信託銀行 社 ファン 国内債券セレクション（ラップ向け） ド名 運用会 三菱ＵＦＪ国際投信 社 設定上 １０００万円（自己設定） 限額 設定額 １０００万円 販売会 三菱ＵＦＪ信託銀行 社 ファン オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け） ド名 運用会 三菱ＵＦＪ国際投信 社 設定上 １０００万円（自己設定） 限額 設定額 １０００万円 販売会 三菱ＵＦＪ信託銀行 社 ファン ニッセイＪＰＸ日経中小型株アクティブファンド ド名 運用会 ニッセイアセットマネジメント 社 設定上 １億円 限額 設定額 １億円 販売会 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 社