再送-UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝小幅上昇、米利上げペースが焦点

(インドの休場について追加し再送します。) [13日 ロイター] - アジア通貨市場では、新興国通貨が 小幅上昇。前週末に発表された2月の米雇用統計で賃金の伸びが 予想を下回ったことを受け、ドルが小安くなった。 ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を14―15日に 控えてアジア通貨の動きは神経質。FOMCでは利上げが見込ま れており、年内に追加利上げが何回行われるかが投資家にとって 焦点となっている。 ウォンは対米ドルで約1%高。10日に付けた、 5週間ぶり安値から回復した。 台湾ドルとタイバーツは0.3%超上昇し た。 米雇用統計は非農業部門雇用者数が23万5000人増と、 市場予想の19万人増を上回った。ただ、さらに強い内容を見込 む向きもいたため、米ドルは下押しされた。 三井住友銀行(シンガポール)のエコノミストである鈴木浩 史氏は、雇用統計を材料にアジア通貨は一部で買い戻されている ものの、短期的には米ドルに対してぜい弱になると予想。「目下 のテーマは年内の米利上げペースであり、リスクは売買がアジア 通貨売り/米ドル買いに傾くことだ」と述べた。 0348GMT(日本時間午後零時48分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 なお、インド市場は休場。取引は14日に再開される。 Change on the day at 0348 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.81 114.74 -0.06 Sing dlr 1.4102 1.4116 +0.10 Taiwan dlr 30.936 31.036 +0.32 Korean won 1146.40 1157.40 +0.96 Baht 35.29 35.40 +0.31 Peso 50.290 50.360 +0.14 Rupiah 13357 13378 +0.16 Rupee 66.60 66.60 -0.00 Ringgit 4.4440 4.4490 +0.11 Yuan 6.9071 6.9130 +0.09 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.81 117.07 +1.97 Sing dlr 1.4102 1.4490 +2.75 Taiwan dlr 30.936 32.279 +4.34 Korean won 1146.40 1207.70 +5.35 Baht 35.29 35.80 +1.45 Peso 50.29 49.72 -1.13 Rupiah 13357 13470 +0.85 Rupee 66.60 67.92 +1.98 Ringgit 4.4440 4.4845 +0.91 Yuan 6.9071 6.9467 +0.57 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。