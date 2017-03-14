15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 ティラーソン米国務長官来日 春闘集中回答日 日銀金融政策決定会合（１日目） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ４０年利付国債（３月債）の発行予定額等 1100 ２月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1230 金属労協会見 1235 国庫短期証券の入札結果 1330 １月鉱工業生産確報（経産省） 1400 地銀協会長会見 1430 日証協会長会見 1530 日商会頭会見 1600 ２月訪日外国人客数 新規上場 ファイズ がマザーズに（公開価格1250円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１５日（水） 07:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Feb 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Jan 09:55 アイスランド：中銀金利発表 10:00 ユーロ圏：雇用統計（統計局） Q4 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 11:00 南ア：小売売上高 Jan 12:30 米：小売売上高（商務省） Feb 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Mar 12:30 米：消費者物価指数（労働省） Feb 14:00 米：企業在庫（商務省） Jan 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Mar 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 20:00 米：対米証券投資（財務省） Jan ◇イベント 18:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） 18:30 米ＦＲＢ議長が会見 オランダ総選挙 中国全人代閉幕 ティラーソン米国務長官が来日 ◇決算予定 オラクル