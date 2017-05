UPDATE 1-アジア通貨動向（14日）＝インドルピー上昇、地方選の与党圧勝で

(内容を追加しました) [14日 ロイター] - アジア新興国通貨は、インドルピーの上げが目立っている 。インドで人口が最大の北部ウッタルプラデシュ州の議会選で、与党インド人民党(BJ P)が圧勝したことから、改革がさらに進むとの期待が高まっていることが背景。 インドルピーはドルに対して66.16ルピーと2016年4月以来の高水 準をつけた。 他の大半のアジア通貨は、連邦公開市場委員会(FOMC)を前にほぼ横ばい。連邦 準備理事会(FRB)は利上げに踏み切ると予想されている。投資家は、今回公表される ドットチャートで、金利見通しが上方修正されるかどうかに注目している。前回12月公 表時には、2017年に利上げが3回実施されるとの見方が示された。 トランプ政権の財政政策をめぐる不透明感から、ドットチャートで利上げペースの加 速が示される可能性は低いと一部アナリストは指摘している。 0509GMT(日本時間午後2時9分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0509 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.84 114.87 +0.03 Sing dlr 1.4145 1.4139 -0.04 Taiwan dlr 30.930 30.916 -0.05 Korean won 1146.20 1144.40 -0.16 Baht 35.31 35.32 +0.03 Peso 50.345 50.325 -0.04 Rupiah 13357 13355 -0.01 Rupee 66.20 66.60 +0.60 Ringgit 4.4460 4.4450 -0.02 Yuan 6.9174 6.9165 -0.01 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.84 117.07 +1.94 Sing dlr 1.4145 1.4490 +2.44 Taiwan dlr 30.930 32.279 +4.36 Korean won 1146.20 1207.70 +5.37 Baht 35.31 35.80 +1.41 Peso 50.35 49.72 -1.24 Rupiah 13357 13470 +0.85 Rupee 66.20 67.92 +2.60 Ringgit 4.4460 4.4845 +0.87 Yuan 6.9174 6.9467 +0.42