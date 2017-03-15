16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀金融政策決定会合（２日目） ティラーソン米国務長官が安倍首相、岸田外相と会談 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1130 自工会会長会見 1500 損保協会長会見 1530 黒田日銀総裁会見 1630 全銀協会長会見 新規上場 ほぼ日 がジャスダックに（公開価格2350円） 新規上場 うるる がマザーズに（公開価格3000円） 市場変更 アドバンテッジリスクマネジメント が東証２部に ジャスダックから 市場変更 セック が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１６日（木） 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q4 （現地時間１６日） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Feb 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Feb 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 12:30 米：住宅着工件数（商務省） Feb 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Jan ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 10:00 インドネシア：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 米予算教書 米独財務相会談（１８日まで） ◇決算予定 ダラー・ゼネラル アドビ・システムズ