再送-17日の国内・海外経済指標と行事予定

(海外の１７日の予定を一部修正します。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 １０─１２月期資金循環統計速報（日銀） 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 新規上場 ビーグリー がマザーズに（公開価格1880円） 新規上場 ジャパンエレベーターサービスホールディングス がマザーズに（公開価格550円） 東証１部指定 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 東証２部から 市場変更 ＬＩＴＡＬＩＣＯ が東証１部に マザーズから 市場変更 ｅＢＡＳＥ が東証２部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月１６日（木） 21:45 ＮＺ：ＧＤＰ Q4 （現地時間１６日） 00:30 豪：雇用統計（連邦統計局） Feb 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Feb 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Mar 12:30 米：住宅着工件数（商務省） Feb 14:00 米：求人労働移動調査（労働省） Jan ◇イベント 08:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 10:00 インドネシア：中銀金利発表 11:00 トルコ：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 米予算教書 米独財務相会談（１８日まで） ◇決算予定 ダラー・ゼネラル アドビ・システムズ ３月１７日（金） 21:30 ＮＺ：製造業ＰＭＩ Feb 00:30 シンガポール：非石油部門輸出 Feb 10:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Jan 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Feb 14:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Mar 14:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Feb ◇イベント Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、１８日まで） 米独首脳会談（ワシントン） ◇決算予定 ティファニー