再送-イベントダイアリー

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［東京 １７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 17 March, 2017 ●海外● ◇イベント Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、１８日まで） 米独首脳会談（ワシントン）
◇休場 ティファニー
Saturday, 18 March, 2017 ●海外● ◇イベント Ｇ２０財務相・中銀総裁会議（独バーデン・バーデン、最終日） 14:30 Ｇ２０議長国会見
Monday, 20 March, 2017 ●海外● ◇イベント 17:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演 ユーロ圏財務相会合
Tuesday, 21 March, 2017 1030 流動性供給入札の発行予定額等
1530 経団連会長会見
1600 日本：２月のコンビニ売上高
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 16:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演 22:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演"Outlook and Communications" ＥＵ財務相理事会
◇決算予定 ナイキ、ＢＭＷ
Wednesday, 22 March, 2017 1030 ４０年利付国債の入札発行 1030 布野日銀審議委員講演（静岡） 1245 ４０年利付国債の入札結果 1300 金融庁 スチュワードシップコードに関する有識者検討会 1400 布野日銀審議委員会見（静岡） 1400 日本：２月のショッピングセンター売上高 1400 日本：２月のスーパー売上高 1500 日本：２月の百貨店売上高 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント ＥＣＢ理事会（金利発表なし）
Thursday, 23 March, 2017 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債（４月債）の発行予定額等
1235 国庫短期証券の入札結果
◇イベント 12:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 "U.S. Education Outcomes and Achievement Gaps" 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＮＺ：中銀金利発表
Friday, 24 March, 2017 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1400 日本：１月改訂景気動向指数
●海外● ◇イベント 12:45 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic
Futures of Kids and Communities"で講演 13:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ロシア：中銀金利発表
Saturday, 25 March, 2017
●海外● 英国除く２７カ国の欧州連合（ＥＵ）特別首脳会議（ローマ条約調印６０周年）（ローマ）
Sunday, 26 March, 2017 香港行政長官選挙 独ザールラント州議会選挙 ブルガリア議会選挙
Monday, 27 March, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（日銀） 0850 ２月企業向けサービス価格指数（日銀）
●海外● ◇イベント 17:00 米財務省２年債入札 17:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済と金融政策について講演（マドリード）
Tuesday, 28 March, 2017
●海外● ◇イベント 16:45 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が同連銀主催会合で米経済と金融政策について講演 17:00 米財務省５年債入札
◇休場 インドネシア
Wednesday, 29 March, 2017
●海外● ◇イベント 08:00 タイ：中銀金利発表 13:20 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演（フランクフルト） 17:00 米財務省２年変動利付債入札 17:00 米財務省７年債入札 17:15 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 "From Sustained Recovery to Sustainable Growth: What a Difference Four Years Makes"
Thursday, 30 March, 2017
●海外● ◇イベント 13:00 南ア：中銀金利発表 19:00 メキシコ：中銀金利発表
Friday, 31 March, 2017 ●海外● ◇イベント 14:30 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策に関するインタビューに参加
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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