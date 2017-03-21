UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（21日）＝6本、25億8928万円

(設定額を追加しました) ファンド 米国短期社債戦略ファンド２０１７─０３（為替ヘッジあり） 名 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限 ５００億円 額 設定額 １７億８３２８万円 販売会社 大垣共立銀行、三重銀行 ファンド 米国金融株式オープン（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 名 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限 為替ヘッジあり４億９０００万円（自己設定）／為替ヘッジなし 額 １０００万円（自己設定） 設定額 為替ヘッジあり４億９０００万円／為替ヘッジなし１０００万円 販売会社 新大垣証券、楽天証券 ファンド たわらノーロード ＮＹダウ 名 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限 ３億円（自己設定） 額 設定額 ３億円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド たわらノーロード 先進国リート＜為替ヘッジあり＞ 名 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限 ５００万円（自己設定） 額 設定額 ５００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券 ファンド たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 名 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 １００万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券、マネックス証券