UPDATE 1-アジア通貨動向（21日）＝一部は小幅安、「買われすぎ」の水準に接近

(内容を更新しました) [21日 ロイター] - アジア通貨市場では、一部の新興国通貨が 小幅安。前週の米連邦準備理事会(FRB)による声明が適度にハト派な 内容だったことでアジア通貨は大幅上昇しており、投資家は新たな手がか りを探している。 米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は20日、FRBは追加利上げを実 施するかどうか少なくとも6月の会合まで待つ公算が大きいとの見方を示 した。ただ、市場の反応は鈍かった。 台湾ドルは、国内株の上昇を受けて対米ドルで小幅高。フィ リピンペソは下落。輸入業者のドル買い需要を受けて売られた 。タイバーツとシンガポールドルも安い。 みずほ銀行のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は「市場は 新しい、永続的なテーマを探すのに忙しい。そして、少なくとも切実なも のに限っては見つかっていない」との見方を示した。 テクニカルな指標によると、アジア通貨は買われすぎの水準に近づい ている。 スコシア銀行(シンガポール)はリポートで「台湾ドルやタイバーツ などの通貨はテクニカルにみて買われすぎであり、米ドルは断続的に反発 する可能性がある」と分析した。 半面、ウォンは一時、1米ドル=1114.0ウォンと2 016年10月11日以来の高値を付けた。国内株が2年ぶり高値で推移 したのが背景。年初からの上昇率は8%と、アジアで最も高いパフォーマ ンスとなっている。 0640GMT(日本時間午後3時40分)現在のアジア新興国通貨 の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガ ポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0640 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.720 112.55 -0.15 Sing dlr 1.398 1.3965 -0.14 Taiwan dlr 30.417 30.527 +0.36 Korean won 1120.300 1120.1 -0.02 Baht 34.740 34.71 -0.09 Peso 50.175 50.09 -0.17 Rupiah 13318.000 13312 -0.05 Rupee 65.280 65.36 +0.12 Ringgit 4.427 4.425 -0.05 Yuan 6.899 6.9090 +0.15 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.720 117.07 +3.86 Sing dlr 1.398 1.4490 +3.62 Taiwan dlr 30.417 32.279 +6.12 Korean won 1120.300 1207.70 +7.80 Baht 34.740 35.80 +3.05 Peso 50.175 49.72 -0.91 Rupiah 13318.000 13470 +1.14 Rupee 65.280 67.92 +4.04 Ringgit 4.427 4.4845 +1.30 Yuan 6.899 6.9467 +0.70