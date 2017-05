UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、株安で安全資産に需要

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 21日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*11.00 3.0334% 前営業日終値 98*09.00 3.0880% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*17.50 2.4157% 前営業日終値 98*02.00 2.4720% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.50 1.9449% 前営業日終値 99*14.25 1.9930% 2年債(指標銘柄) 16時55分 99*23.50 1.2639% 前営業日終値 99*21.50 1.2960% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 149*29.00 149*00.00 Tノート先物6月限 124*09.00 124*00.00 米金融・債券市場は、株式相場が急落する中、低リスクとされる国債が買われ、価格 が上昇した。 10年債利回りは、1日以来約3週間ぶりの低水準をつけた。 米国株式市場は、S&P総合500種とダウ工業株30種が1%前後値下がりし、1 日の下落率では、トランプ氏が昨年11月に大統領選で勝利する前以来の大きさとなる見 通しだ。 株式相場の下落についてアナリストらは、金融規制緩和などトランプ氏の成長寄り政 策が早期に実行されるとの見方が後退したためと指摘した。 終盤の取引で、10年債価格が11/32高。利回りは2.43%と朝 方の2.50%から低下した。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライエン氏は「株 式相場が下落して、債券相場が反応している」と話した。 連邦準備理事会(FRB)が、一部の予想ほど積極的に動かないとの見方も、この日 の債券相場を押し上げた。 今週は、FRB当局者が相次ぎ講演する。市場関係者らは、金利政策を巡る新たな手 掛かりを探っている。 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁は21日、経済状況を踏まえ、FRBとし てこれまで行ってきた金融刺激策の一部を解除することは可能との考えを示した。 この日は、クリーブランド地区連銀のメスター総裁、ボストン地区連銀のローゼング レン総裁の講演も予定される。23日にはイエレンFRB議長が講演する。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.50 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 27.00 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 10.25 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -3.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -39.00 (-0.50)