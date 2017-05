UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝下落、米政策の先行き不透明感で

(内容を追加しました) [22日 ロイター] - アジア新興国通貨は、下落した。トランプ米大統領が掲げる政策の実効性に 対する懐疑的見方が強まり、リスク回避の動きが広がったことが背景。 ここ1週間上げが目立っていた韓国ウォンとインドルピーは共に、約0.25%下 落した。 台湾ドルとフィリピンペソも下落した。 一方、人民元は堅調。中国人民銀行(中央銀行)はこの日、人民元の対ドル基準値を1ドル=6.88 89元に設定。前日(6.9071元)より元高/ドル安となり、今週に入り最も元高/ドル安の水準とな った。 一方、北朝鮮がミサイルを発射したものの失敗した可能性があるとのニュースは、韓国ウォンや他のア ジア通貨にさほど影響を与えなかった。 韓国国防省は22日、北朝鮮がミサイルを発射したものの、正常に発射されなかったとし、失敗した可 能性があるとの見方を示した。 0701GMT(日本時間午後4時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Change on the day at 0701 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.370 111.71 +0.31 Sing dlr 1.399 1.3994 +0.01 Taiwan dlr 30.490 30.458 -0.10 Korean won 1123.300 1120.3 -0.27 Baht 34.640 34.669 +0.08 Peso 50.290 50.185 -0.21 Rupiah 13326.000 13318 -0.06 Rupee 65.458 65.29 -0.26 Ringgit 4.423 4.423 +0.00 Yuan 6.886 6.8928 +0.10 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.370 117.07 +5.12 Sing dlr 1.399 1.4490 +3.56 Taiwan dlr 30.490 32.279 +5.87 Korean won 1123.300 1207.70 +7.51 Baht 34.640 35.80 +3.35 Peso 50.290 49.72 -1.13 Rupiah 13326.000 13470 +1.08 Rupee 65.458 67.92 +3.76 Ringgit 4.423 4.4845 +1.39 Yuan 6.886 6.9467 +0.89 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。