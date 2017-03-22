再送-23日の国内・海外経済指標と行事予定

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(月例経済報告関係閣僚会議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告 1000 参議院予算委員会（森友学園・籠池氏の証人喚問） 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ２年利付国債（４月債）の発行予定額等 1030 国債投資家懇談会（財務省） 1230 衆議院本会議 1235 国庫短期証券の入札結果 1450 衆議院予算委員会（森友学園・籠池氏の証人喚問） 1715 月例経済報告関係閣僚会議 1755 石原経済再生相会見 新規上場 グリーンズ が東証２部・名証２部に（公開価格1400円） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ３月２２日（水） 07:00 マレーシア：外貨準備 w/e 08:00 南ア：ＣＰＩ Feb 08:00 南ア：経常収支 Q4 09:00 ユーロ圏：経常収支（ＥＣＢ） Jan 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Jan 14:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Feb ◇イベント 01:45 米ボストン地区連銀がローゼングレン総裁の講演原稿公表 （インドネシア・バリ島での銀行監督に関する会合での講演） ＥＣＢ理事会（金利発表なし） ３月２３日（木） 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Feb 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Apr 08:00 台湾：鉱工業生産 Feb 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 台湾：中銀金利発表 09:00 ポーランド：失業率 Feb 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Feb 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Feb 21:45 ＮＺ：貿易収支 Feb ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 08:30 台湾：中銀金利発表 12:45 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Com munities"で講演 16:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がＦＲＢ会合"Strong Foundations: The Economic Futures of Kids and Communities"で講演 "U.S. Education Outcomes and Achievement Gaps" 15:00 米財務省２年・変動利付２年・５年・７年債入札条件 17:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 23:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が質疑応答に参加 ＮＺ：中銀金利発表 博鰲アジアフォーラム（２６日まで、博鰲） アラブ首脳会議（２９日までの間に実施、ヨルダン・アンマン） ◇決算予定 アクセンチュア、マイクロン・テクノロジー
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