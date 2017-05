UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格が上昇、短期の財政政策期待後退

(表のレートを更新します。) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 99*21.00 3.0174% 前営業日終値 99*01.00 3.0500% 10年債(指標銘柄) 17時05分 98*21.00 2.4032% 前営業日終値 98*12.50 2.4340% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*22.50 1.9382% 前営業日終値 99*19.00 1.9620% 2年債(指標銘柄) 16時15分 99*24.25 1.2518% 前営業日終値 99*23.00 1.2720% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物6月限 150*25.00 149*29.00 Tノート先物6月限 124*17.00 124*09.00 米金融・債券市場は、早期の財政刺激策期待が後退する中、国債価格が上昇した。 医療保険制度改革(オバマケア)代替案を巡って、トランプ大統領や共和党の議会指 導者らは下院での支持獲得に向け調整を進めたが、法案通過は難しくなっているもようだ 。 ヘルスケアなどの国内改革に向けた取り組みが遅れれば、新たな財政刺激策が後退す る公算が大きいとみられている。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、イアン・ リンゲン氏は、改革の迅速な進展に市場関係者らが自信を失いつつあると指摘した。 終盤の取引で、10年債価格が11/32高。利回りは2.40%と前 日の2.43%から低下した。一時、2月28日以来の低水準となる2.37%を記録し た。 米原油在庫増に伴い供給過剰状態が浮き彫りとなり、この日の原油相場は下落、イン フレ期待を押し下げた。このため、連邦準備理事会(FRB)の追加引き締めが遅れると の見方も聞かれた。 市場は今週、FRB当局者の発言に注目し、金利政策を巡る新たな手掛かりを探って いる。23日はイエレン議長が講演する予定だ。 このほか、24日の耐久財、製造業統計も焦点となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 35.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 26.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -4.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -39.75 (-0.50)