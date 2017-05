UPDATE 1-アジア通貨動向（23日）＝軟調、オバマケア代替案の行方に注目

(内容を追加しました) [23日 ロイター] - アジア新興国通貨は、大半が下落。米医療保険制度改革( オバマケア)を見直す代替法案の行方に注目が集まる中、慎重ムードが広がっている。 トランプ米大統領は23日、法案の修正を求める共和党の保守派下院議員で構成する 「ハウス・フリーダム・コーカス」と会談する予定。代替法案の議会通過が難しくなれば 、大統領の選挙公約である税制改革などに遅れが出る可能性がある。 コモンウェルス銀行(CBA)の為替ストラテジスト、アンディ・ジー氏は、現在相 場を動かしているのはリスクセンチメントだ、と指摘した。 タイバーツは約0.25%下落。石油企業のドル需要が背景。 シンガポールドルもインフレ統計を受けて下落した。 中銀の政策会合を前に、台湾ドルとフィリピンペソは横ばい。一方 、韓国ウォンは上昇している。 0617GMT(日本時間午後3時17分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0617 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.330 111.14 -0.17 Sing dlr 1.400 1.3974 -0.17 Taiwan dlr 30.490 30.503 +0.04 Korean won 1121.700 1123.3 +0.14 Baht 34.660 34.586 -0.21 Peso 50.330 50.32 -0.02 Rupiah 13320.000 13328 +0.06 Rupee 65.445 65.44 -0.01 Ringgit 4.425 4.425 +0.00 Yuan 6.889 6.8804 -0.12 Change so far Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.330 117.07 +5.16 Sing dlr 1.400 1.4490 +3.51 Taiwan dlr 30.490 32.279 +5.87 Korean won 1121.700 1207.70 +7.67 Baht 34.660 35.80 +3.29 Peso 50.330 49.72 -1.21 Rupiah 13320.000 13470 +1.13 Rupee 65.445 67.92 +3.78 Ringgit 4.425 4.4845 +1.34 Yuan 6.889 6.9467 +0.84